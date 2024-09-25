Σοβαρό τροχαίο συνέβη πριν από λίγη ώρα στη Νέα Σμύρνη όταν τραμ παρέσυρε ανήλικο που επέβαινε σε πατίνι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο συνέβη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 171, στα σύνορα με το Παλαιό Φάληρο.

Το αγόρι ηλικίας 15 ετών διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι υπέστη θλαστικά τραύματα κεφαλής.

Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και η κατάστασή του κρίνεται γενικώς καλή ωστόσο πιθανότητα για προληπτικούς λόγους να παραμείνει για νοσηλεία .

Πηγή: skai.gr

