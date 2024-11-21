Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής τριάθλου με την επωνυμία «Sounio Challenge».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, κατά τις ώρες από 06.45 έως 12.30, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου στο τμήμα αυτής από την οδό Δειλινών έως την ανώνυμη οδό έναντι Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Προδρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Λαυρεωτικής.

Οι οδηγοί των οχημάτων μπορούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να επιλέγουν τις εξής εναλλακτικές διαδρομές:

Προς Λαύριο και Σούνιο (προς το Ναό του Ποσειδώνα): Αθηνών - Σουνίου ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο - αριστερά Λ. Καραμανλή - δεξιά Λ. Λαύριου - Λ. Καμαρίζης (συνέχεια Λαυρίου) - δεξιά Λ. Σουνίου.

Από Λεγρενά: Λ. Θησέως - Προφήτη Ηλία έως τη διασταύρωση με τη Λ. Καμαρίζης και στη συνέχεια:

Προς Λαύριο: δεξιά Λ. Καμαρίζης - δεξιά Λ. Σουνίου.

Προς Ανάβυσσο: αριστερά Λ. Καμαρίζης έως διασταύρωση με Λ. Καραμανλή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό των Λεγρενών στο ύψος της οδού Αζιναίων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πραγματοποιείται με διακοπή τμήματος του αγώνα και με συνοδεία δικύκλων προς την οδό Αριάδνης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό του Χάρακα σε περίπτωση ανάγκης θα πραγματοποιηθεί μέσω ανώνυμης οδού εκτός της διαδρομής έως το ύψος του οικισμού Καταφυγί, με διακοπή τμήματος του αγώνα και με συνοδεία δικύκλων.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία των οχημάτων στην ανωτέρω οδό και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

