Πέθανε ο Δημήτρης Χαΐτογλου

Πέθανε σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Χαΐτογλου, πρόεδρος της βιομηχανίας τροφίμων Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ, σε ηλικία 95 ετών.

Ο Δημήτρης Χαΐτογλου γεννήθηκε το 1929 στη Θεσσαλονίκη και ήταν γιος του Ελευθέριου Χαΐτογλου, ενός εκ των ιδρυτών της επιχείρησης.

Από νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε στην οικογενειακή εταιρεία, ενώ, χάρη στο όραμα και την εργατικότητά του, ξεκίνησε τις πρώτες επαφές της εταιρείας με το εξωτερικό, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης, που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα.

Σεβόμενη την επιθυμία του εκλιπόντος, η οικογένειά του θα τον αποχαιρετήσει σε στενό κύκλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.