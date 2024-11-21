Χαϊδάρι: Βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης του ασθενοφόρου με τον μοτοσικλετιστή

Του Μάκη Συνοδινού

Τη στιγμή που ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούεται με μία μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του αναβάτη της, καταγράφει βίντεο κάμερας ασφαλείας στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρίμινι στο Χαϊδάρι. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το ασθενοφόρο, που εκτελούσε επείγουσα διακομιδή στο νοσοκομείο Αττικόν με χρήση σειρήνας, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, πέρασε με κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη, τον τραυματισμό των δύο διασωστών και του συνοδού του περιστατικού.

Κανείς από τους τραυματίες του δυστυχήματος που διακομίστηκαν στο Αττικόν δεν κινδυνεύει.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννακός ζητά αυξημένη προσοχή από τους συναδέλφους του μετά το τραγικό περιστατικό.



Το μήνυμα του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακού



«Προσοχή συνάδελφοι! Σε καμία περίπτωση δεν περνάμε με κόκκινο φανάρι. Κάθε παράβαση του ΚΟΚ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του οδηγού με ό,τι σημαίνει αυτό. Αντιλαμβανόμαστε την ψυχολογική πίεση των διασωστών που επιχειρούν σε αντίξοες συνθήκες λόγω του έντονου κυκλοφοριακού κάθε μέρα στους δρόμους, την πολύ μικρή δύναμη των ασθενοφόρων που επιχειρούν στην Αττική, και έχει ως αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις με συνέπεια την αγωνιώδη προσπάθεια των διασωστών για γρήγορη διακομιδή στα νοσοκομεία. Προέχει όμως πάντα η ασφάλεια των πολιτών, των διασωστών, η ασφάλεια των συνοδών και των ασθενών που διακομίζονται.

»Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια στους οικείους του μοτοσικλετιστή. Τα περαστικά μας στους 2 διασώστες, την ασθενή και τον συνοδό της».

