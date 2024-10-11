Αθήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του σεσημασμένου κακοποιού με τα εκρηκτικά

Του Μάκη Συνοδινού

Δύο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του σεσημασμένου κακοποιού το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, που σήμανε συναγερμό στις Αρχές καθώς μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν εκρηκτικά, παρουσιάζει το skai.gr.

Όπως φαίνεται στα βίντεο ο 38χρονος (φωτογραφία) έχει συνειδητοποιήσει πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και χωρίς να προβάλει αντίσταση σηκώνεται από το σκαλοπάτι που κάθεται με τη σύντροφο του και κατευθύνεται στους αστυνομικούς οι οποίοι του φοράνε χειροπέδες.

Όπως αποκάλυψε το skai.gr, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών και αποφυλακίστηκε το 2015.



Μετά την εύρεση των εκρηκτικών αλλά και του πιστολιού Tokarev, τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν τα έμπειρα στελέχη της ασφάλειας είναι από πού προμηθεύτηκε τα εκρηκτικά, πού τα μετέφερε και φυσικά για πού προορίζονταν. Δεν αποκλείουν μάλιστα στην υπόθεση αυτή να εμπλέκονται και άλλα άτομα μπλεγμένα με υποθέσεις της νύχτας.







Το Tokarev έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ όπου γίνεται «φύλλο και φτερό» προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι «καθαρό» ή έχει απασχολήσει στο παρελθόν.



Τέλος, ερευνάται και ο ρόλος της 32χρονης γυναίκας που βρισκόταν στο αυτοκίνητο.

Tokarev / φωτό αρχείου

Πηγή: skai.gr

