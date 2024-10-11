Πρέβεζα: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από ξυλοδαρμό συμμαθητών του

Σε τέσσερις συλλήψεις ανήλικων και των τεσσάρων κηδεμόνων τους προχώρησαν σήμερα αστυνομικοί στην Πρέβεζα έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό άλλου ανήλικου σε σχολείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PREVEZATODAY, το περιστατικό του ξυλοδαρμού σημειώθηκε στο 2ο Λύκειο.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, μια ομάδα ανήλικων από το ΕΠΑΛ επιτέθηκε και χτύπησε άλλον ανήλικο μαθητή του 2ου Λυκείου Πρέβεζας, στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας από τον γονέα του.

Η αστυνομία προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις.

Πρόκειται για τέσσερις ανήλικους οι οποίοι φέρεται πως εμπλέκονται στο περιστατικό της επίθεσης και του ξυλοδαρμού καθώς και στους κηδεμόνες τους (με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων).

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του κ. Εισαγγελέα και η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

