Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μυστήριο με τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στην κατοχή κακοποιού στο κέντρο της Αθήνας - Τα αναπάντητα ερωτήματα

Το κουβάρι των εξελίξεων άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τυχαίο έλεγχο στη Σωκράτους - Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της ασφάλειας

Αθήνα: Μυστήριο για την υπόθεση των εκρηκτικών στο κέντρο - Αναπάντητα ερωτήματα

Του Μάκη Συνοδινού 

Μυστήριο καλύπτει μέχρι αυτή την ώρα την υπόθεση των εκρηκτικών που εντοπίστηκαν στην κατοχή σεσημασμένου κακοποιού το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Και αυτό γιατί ο 38χρονος κακοποιός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε καταδικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών και αποφυλακίστηκε το 2015, δεν αποκαλύπτει στους αξιωματικούς τίποτα παρά τις επίμονες ερωτήσεις τους.


Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κουβάρι των εξελίξεων άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών στην οδό Σωκράτους. Οι αστυνομικοί διέκριναν το πιστόλι, Τοkarev, που είχε στο αμάξι, ενώ η προσοχή τους έπεσε και στα εκρηκτικά που επιμελώς είχε κρυμμένα.

Tokarev / φωτό αρχείου 


Πλέον τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν τα έμπειρα στελέχη της ασφάλειας είναι από πού προμηθεύτηκε ο 38χρονος (φωτό) τα εκρηκτικά, πού τα μετέφερε, και φυσικά για πού προορίζονταν. Δεν αποκλείουν μάλιστα στην υπόθεση αυτή να εμπλέκονται και άλλα άτομα μπλεγμένα με υποθέσεις της νύχτας. 

Σύλληψη

Αθήνα

Το Tokarev έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ όπου γίνεται «φύλλο και φτερό» προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι «καθαρό», ή έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν.

Τέλος, ερευνάται και ο ρόλος της 32χρονης γυναίκας που βρισκόταν στο αυτοκίνητο.

Αθήνα: Ύποπτο όχημα στο κέντρο - Κλειστή η Σωκράτους

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αθήνα ΕΛΑΣ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark