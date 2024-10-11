Αθήνα: Μυστήριο για την υπόθεση των εκρηκτικών στο κέντρο - Αναπάντητα ερωτήματα

Του Μάκη Συνοδινού
Μυστήριο καλύπτει μέχρι αυτή την ώρα την υπόθεση των εκρηκτικών που εντοπίστηκαν στην κατοχή σεσημασμένου κακοποιού το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Και αυτό γιατί ο 38χρονος κακοποιός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε καταδικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών και αποφυλακίστηκε το 2015, δεν αποκαλύπτει στους αξιωματικούς τίποτα παρά τις επίμονες ερωτήσεις τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κουβάρι των εξελίξεων άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών στην οδό Σωκράτους. Οι αστυνομικοί διέκριναν το πιστόλι, Τοkarev, που είχε στο αμάξι, ενώ η προσοχή τους έπεσε και στα εκρηκτικά που επιμελώς είχε κρυμμένα.
Πλέον τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν τα έμπειρα στελέχη της ασφάλειας είναι από πού προμηθεύτηκε ο 38χρονος (φωτό) τα εκρηκτικά, πού τα μετέφερε, και φυσικά για πού προορίζονταν. Δεν αποκλείουν μάλιστα στην υπόθεση αυτή να εμπλέκονται και άλλα άτομα μπλεγμένα με υποθέσεις της νύχτας.
Το Tokarev έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ όπου γίνεται «φύλλο και φτερό» προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι «καθαρό», ή έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν.
Τέλος, ερευνάται και ο ρόλος της 32χρονης γυναίκας που βρισκόταν στο αυτοκίνητο.
- Κυψέλη: Προσωρινά κρατούμενοι τα αδέρφια που σκότωσαν τον ξάδερφό τους - Τι είπαν στην ανακρίτρια
- Πυροκροτητές και εκρηκτικά στο ύποπτο όχημα - Ταυτοποιήθηκε 38χρονος που αρνείται να μιλήσει - Δείτε βίντεο, φωτό
- Σήμερα το απόγευμα στο Καλλιμάρμαρο η συναυλία για τα Τέμπη - Θα μεταδίδεται ζωντανά και μέσω live streaming
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.