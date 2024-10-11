Κέρκυρα: Εντολή για να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην υπόθεση διαφθοράς

Εντολή για να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην υπόθεση διαφθοράς στην Κέρκυρα, τα οποία δεσμεύτηκαν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έδωσε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Τα μέλη του κυκλώματος πήραν προθεσμία να απολογηθούν για την Τρίτη.



Επιπλέον, θα ελεγχθούν και τα περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων, που ενδεχομένως έχουν ευνοηθεί από τη δράση του κυκλώματος. εγκληματική οργάνωση έπαιρνε χρήματα από φορολογούμενους για να διαγραφούν πρόστιμα στην εφορία και να διευθετούν φορολογικές υποθέσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω ο υποδιευθυντής, τρεις υπάλληλοι της ΔΟΥ Κέρκυρας και ένας λογιστής μετά από καταγγελία της ΑΑΔΕ.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιασμό φορολογουμένων με χρέη ή επιστροφές φόρου σύμφωνα με πληροφορίες

«Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά» το μήνυμα του Κ. Χατζηδάκη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Όπως φάνηκε και στη γνωστή, δυσάρεστη υπόθεση της Χαλκίδας πριν από μερικούς μήνες το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να χαριστεί σε οποία φαινόμενα διαφθοράς στις υπηρεσίες που εποπτεύει. Η ΑΑΔΕ αντέδρασε πολύ γρήγορα τότε, αντέδρασε αποφασιστικά και τώρα, στην Κέρκυρα.

Ας το καταλάβουν όλοι: οι φορολογούμενοι έχουν την απαίτηση από εμάς να είμαστε δίκαιοι και αποτελεσματικοί. Ακόμα όμως περισσότερο δεν ανέχονται φαινόμενα διαφθοράς. Κάνουμε κάθε μέρα ότι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την εύλογη απαίτηση τους. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά!»

Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): «Αυτός θα συνεχίσει να είναι ο μόνος δρόμος κάθε φορά που εντοπίζουμε ενδείξεις διαφθοράς»

«Το έχουμε πει και το εννοούμε: δεν έχουμε την παραμικρή ανοχή σε κανένα φαινόμενο διαφθοράς», δήλωσε από την πλευρά του ο διοικητής της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Επί της αρχής, αλλά και στην πράξη. Γι’ αυτό και μόλις υπέπεσαν στην αντίληψη μας πληροφορίες για τη δράση κυκλώματος διαφθοράς, ζητήσαμε αμέσως τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, ώστε να γίνει ενδελεχής έρευνα και η υπόθεση να πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Να γνωρίζουν όλοι ότι αυτός θα συνεχίσει να είναι ο μόνος δρόμος κάθε φορά που εντοπίζουμε ενδείξεις διαφθοράς. Ουδείς είναι υπεράνω του όρκου που έχει δώσει να υπηρετεί το νόμο και το δημόσιο συμφέρον.

