Αθήνα: Ύποπτο όχημα στο κέντρο - Κλειστή η Σωκράτους

Του Μάκη Συνοδινού

Πυροκροτητές και εκρηκτική ύλη σε μια τσάντα εντόπισε η ΕΛΑΣ στην οδό Σωκράτους στο ύποπτο όχημα στο κέντρο της Αθήνας. Οι δύο συλληφθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα Αλβανικής υπηκοότητας, είναι στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ ο άνδρας έφερε όπλο.

Ταυτοποιήθηκε ένας 38χρονος, παλιός γνώριμος της ΕΛΑΣ για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτή την ώρα ερευνάται και αν είχε σχέσεις με νονούς της νύχτας. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας που τον ανακρίνουν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τον ρωτούν επίμονα τον λόγο που μετέφερε τα εκρηκτικά, καθώς και πού θα τα χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συλληφθείς κρατάει το στόμα του κλειστό.

Όσον αφορά τη γυναίκα που ήταν μαζί του είναι περίπου 32 - 33 ετών, και ερευνάται ο ρόλος της.

Άνοιξε η οδός Σωκράτους.

Πηγή: skai.gr

