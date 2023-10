Συνελήφθη αστυνομικός στο κέντρο της Αθήνας για εμπορία ανθρώπων και διακίνηση ναρκωτικών - Πώς τον έπιασε η ΕΛΑΣ Ελλάδα 10:08, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Για την υπόθεση συνελήφθη και μια 23χρονη