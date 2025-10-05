Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκεντρώσεων.

Κλειστή είναι αυτήν την ώρα για τα οχήματα η Σταδίου λόγω συγκέντρωσης αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος των Τεμπών, ο οποίος διανύει την 21η ημέρα της απεργίας πείνας. Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Παράλληλα κλειστή είναι η Πανόρμου απο την λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη λεωφόρο Κηφισίας λόγω συγκέντρωσης αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Αυτήν την ώρα υπάρχουν συγκεντρωμένοι πολίτες και έξω απο την πρεσβεία του Ισραήλ, προκειμενου να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο Τελ Αβίβ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.