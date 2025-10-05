Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης Χανιώτισσας φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.
Μετά την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι δικαστικές αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.
Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια, με ποινή 16 ετών και 6 μηνών κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.
Η συνοδηγός, που αρχικά απαλλάχθηκε από την κατηγορία συνέργειας, πλέον παραπέμπεται σε δίκη με την οικογένεια να απαιτεί δικαιοσύνη.
- Τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο με ηλικιωμένο οδηγό έπεσε σε φανάρι (Βίντεο)
- Χαλάνδρι: Θύμα τηλεφωνικής απάτης μία ηλικιωμένη γυναίκα - Οι δράστες την έπεισαν να συγκεντρώσει και να παραδώσει 5.000 ευρώ
- Τηλεφωνική απάτη στο Χαλάνδρι: Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, απέσπασαν κοσμήματα αξίας 500.000 και 10.000 ευρώ σε μετρητά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.