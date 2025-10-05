Τροχαίο ατύχημα με ΙΧ να πέφτει σε νησίδα και να γκρεμίζει φωτεινό σηματοδότη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κηφισίας. Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή με την οδό Αριστοτέλους, ενώ ο ηλικιωμένος οδηγός (94 ετών) και η σύζυγός του, διακομίστηκαν στο Γεννηματάς.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι ο ηλικιωμένος εμφάνισε ξαφνικά πρόβλημα υγείας, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του οχήματος. Στο σημείο βρίσκεται περιπολικό της Τροχαίας ενώ προσωπικό της Περιφέρειας φροντίζει για τον φωτεινό σηματοδότη.

