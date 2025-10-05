Με κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είχε δηλώσει δημόσια ότι η παρουσία του στο Σύνταγμα, στο πλευρό του απεργού πείνας, έγινε έπειτα από πρόσκληση εκ μέρους τους.

Η Μιρέλα Ρούτσι φιλοξενήθηκε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που περνά η οικογένειά της από την ημέρα που έχασαν τον 22χρονο γιο τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο σύζυγός της εδώ και 21 ημέρες μπροστά από το κτήριο της Βουλής. Ειδικότερα, ξεκαθάρισε ότι η επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη δεν ήταν αποτέλεσμα δικής τους πρόσκλησης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν έχουν απευθύνει κάλεσμα σε επώνυμους προκειμένου να στηρίξουν την κινητοποίηση του Πάνου Ρούτσι, με αφορμή τις σχετικές δηλώσεις του ηθοποιού, η Μιρέλα Ρούτσι ανέφερε: «Όχι. Κατηγορηματικά όχι» και συμπλήρωσε: «Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί. Δεν γνώριζα ότι θα πάει».

Όταν η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν ενδεχομένως ο σύζυγός της προσκάλεσε προσωπικά τον ηθοποιό, η ίδια απάντησε: «Δεν νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

