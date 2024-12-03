Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Γυμνά καλώδια έξω από δημοτικά σχολεία - Κίνδυνος για μαθητές

Ένας κάτοικος στη Ριζούπολη καταγγέλλει στον ΣΚΑΪ πως έξω από δημοτικά σχολεία της περιοχής, από όπου καθημερινά περνούν παιδιά, υπάρχει κολώνα φωτισμού με γυμνά καλώδια.

Κοντά στο σημείο βρίσκονται δύο δημοτικά σχολεία ενώ στα 100 μέτρα βρίσκεται και ένα νηπιαγωγείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Όπως κατήγγειλαν οι κάτοικοι, τόσο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου όσο και το απόγευμα, στο σημείο πηγαίνουν παιδιά και παίζουν και είναι πολύ εύκολο να γίνει κάποιο ατύχημα.

Σε live μετάδοση, συνεργείο του δήμου Αθηναίων έσπευσε στο σημείο για να κατασκευάσει το πορτάκι της κολώνας από το οποίο κρέμονταν τα καλώδια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως μετέφεραν στη ρεπόρτερ του σταθμού, πρόκειται για βανδαλισμό και συναντούν δεκάδες τέτοια προβλήματα σε κολώνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.