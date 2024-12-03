Σοκαριστικό βίντεο του ΣΚΑΪ: Άνδρας αποκεφαλίζει τετράποδο σε πεζοδρόμιο της Κυψέλης

Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Live You» που δείχνει έναν άνδρα να δολοφονηθεί ένα τετράποδο στον δρόμο.

Οι εικόνες φρίκης καταγράφηκαν σε δρόμο στην Κυψέλη. Όπως φαίνεται στο σκληρό βίντεο, ένας άνδρας βρίσκεται δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών και αποκεφαλίζει το ζώο.

Την είδηση επιβεβαίωσαν και φιλοζωικές εταιρείες στην εκπομπή.

Δείτε το βίντεο εδώ:

Πηγή: skai.gr

