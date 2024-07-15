Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Αστυνομικό Τμήμα του Αστακού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr η 31χρονη γυναίκα εμφανίστηκε στις 4:40 το πρωί στους αστυνομικούς και τους κατήγγειλε πως στις 10:00 το βράδυ της Κυριακής ο 36χρονος πρώην σύζυγός της την έβρισε, τη χτύπησε με χαστούκια και κλωτσιές και τελικά την πέταξε στη θάλασσα.

Η ίδια μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αστακού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου της ζητήθηκε να παραμείνει για νοσηλεία.

Η 31χρονη δεν παρέμεινε όμως στο νοσοκομείο και προχώρησε στην καταγγελία του περιστατικού, για το οποίο έχει επιληφθεί το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου.

Να σημειωθεί πως της προτάθηκε η φιλοξενία της σε Δομή και η χρήση panic button , αλλά η ίδια το αρνήθηκε.

Οι έρευνες για την ανεύρεση του 36χρονου είναι σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται η αναφορά περί κατοχής κυνηγετικού όπλου, μιας και από τα αρχεία της Αστυνομίας δεν προκύπτει ο άνδρας να είναι νόμιμος κάτοχος όπλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.