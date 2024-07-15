Λογαριασμός
Αστακός: 31χρονη κατήγγειλε ότι ο πρώην σύζυγός της, την ξυλοκόπησε και την πέταξε στη θάλασσα

Οι έρευνες για την ανεύρεση του 36χρονου είναι σε εξέλιξη

ενδοοικογενειακή βία

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Αστυνομικό Τμήμα του Αστακού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr η 31χρονη γυναίκα εμφανίστηκε στις 4:40 το πρωί στους αστυνομικούς και τους κατήγγειλε πως στις 10:00 το βράδυ της Κυριακής ο 36χρονος πρώην σύζυγός της την έβρισε, τη χτύπησε με χαστούκια και κλωτσιές και τελικά την πέταξε στη θάλασσα.

Η ίδια μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αστακού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου της ζητήθηκε να παραμείνει για νοσηλεία.

Η 31χρονη δεν παρέμεινε όμως στο νοσοκομείο και προχώρησε στην καταγγελία του περιστατικού, για το οποίο έχει επιληφθεί το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου.

Να σημειωθεί πως της προτάθηκε η φιλοξενία της σε Δομή και η χρήση panic button , αλλά η ίδια το αρνήθηκε.

Οι έρευνες για την ανεύρεση του 36χρονου είναι σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται η αναφορά περί κατοχής κυνηγετικού όπλου, μιας και από τα αρχεία της Αστυνομίας δεν προκύπτει ο άνδρας να είναι νόμιμος κάτοχος όπλου.

