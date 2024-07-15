Τραγικό θάνατο από θερμοπληξία βρήκε ένας 23χρονος χθες στην Εύβοια.

Ο άτυχος νέος που αντιμετώπιζε νευροψυχολογική διαταραχή (αυτισμό – με νοητική υστέρηση), εντοπίστηκε χθες κλεισμένος μέσα στο αυτοκίνητό της οικογένειάς του που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι τους.

Ο 23χρονος, αλβανικής καταγωγής, είχε χάσει τις αισθήσεις του από την πολύωρη παραμονή στη ζέστη και τον ήλιο, χωρίς να γίνει αντιληπτός εγκαίρως από τους γονείς του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, ωστόσο πάρα τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή ο νεαρός κατέληξε ο βράδυ της Κυριακής.

Δεν είναι γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες ο 23χρονος έφτασε να πάθει θερμοπληξία, ωστόσο όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο evima.gr, οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής του άτυχου 23χρονου.

Τι υποστηρίζουν οι γονείς του

Οι γονείς του αρνούνται πως ξέχασαν το παιδί τους στο αυτοκίνητο και δήλωσαν πως από την ώρα που ξυπνούσε ο 23χρονος καθόταν στο αυτοκίνητο, όλο τον χρόνο. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο όλη την ημέρα, με ανοιχτή την πόρτα. Συμπλήρωσαν δε πως δεν γνωρίζουν γιατί έκλεισε την πόρτα και έμεινε μέσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.