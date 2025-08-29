Φως στο παρασκήνιο της σύλληψης ενός άνδρα που βαρύνεται με τον μισό ποινικό κώδικα ρίχνει ο ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για 36χρονο γεννημένο στο Καζακστάν, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του «Έντικ», με εκτελέσεις, και όχι μόνο, στο ενεργητικό της. Ο 36χρονος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από σχετικό ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του για εκβίαση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στις 5 Μαρτίου, με τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα. Τα νήματα της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να κινεί ο «Έντικ» ή «η Φωνή», όπως αποκαλούνταν, ένας Γεωργιανός που βρίσκεται στο Ντουμπάι.

Ο 36χρονος μαζί με άλλα δύο άτομα, φέρεται να αποτελούσαν τον εκτελεστικό «βραχίονα» της οργάνωσης, και μάλιστα τους αποκαλούσαν «σκυλιά», «πιτ μπουλ» ή «μπουλντόκ» λόγω της σκληρότητας που επιδείκνυαν προς τους αντιπάλους τους.

Ο 36χρονος συμμετείχε σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου το 2024

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών (σχετ. η από 10-03-2025 παρουσίαση υπόθεσης).

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

