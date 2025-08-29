Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά βρέθηκε 38χρονος αλλοδαπός, που συνελήφθη το πρωί της 23ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή του Ταύρου.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας.

Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

-ρουχισμό με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

-πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με γεμιστήρα και έξι φυσίγγια,

-62 ακόμη φυσίγγια,

-σπαθί,

-ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,

-δύο μάσκες τύπου full face,

-μάσκα κάλυψης προσώπου,

-αυτοσχέδιο βεγγαλικό,

-28 κροτίδες,

-μικροποσότητα ναρκωτικών,

-μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) και

-το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ.

Ο 38χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, ναρκωτικών και βεγγαλικών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

