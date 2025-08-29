Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Γερολιμένα Μάνης

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Γερολιμένα Μάνης.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή δύο αεροσκαφών.
Παρότι η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
Πηγή: skai.gr
