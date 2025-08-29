Ευχαριστήρια δήλωση για τη στήριξη και τη συμπαράσταση στο βαρύτατο πένθος της εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ειδικότερα, η δήλωση της οικογένειας Σαμαρά έχει ως εξής: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα» Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου η 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, άφησε αιφνιδιαστικά την τελευταία της πνοή από ανακοπή.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Κοιμητηρίου Αθηνών στις 11 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

