Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο.

Οι κατηγορούμενοι οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, και για τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό

«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα ενώ ήμουν καθ' οδόν προς το συνεργείο μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», φέρεται να υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Από την πλευρά του ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου φέρεται να ισχυρίστηκε: «Ενημέρωσα για το προπάνιο, όμως ούτως ή άλλως δεν έχω καμία ευθύνη. Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου».

Και στους 2 επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης του αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Από τη φονική έκρηξη ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο ενώ ακόμη δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Ακόμη οκτώ άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

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