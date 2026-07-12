Τη μάχη για τη ζωή έχασε το πρωί της Κυριακής στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους τρεις βαριά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για έναν 50χρονο ο οποίος είχε 90% εγκαύματα.

Από την πυρκαγιά είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν την Παρασκευή οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βυτιοφόρου.

Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.

Κατά την έρευνα δεν αποκλείεται να καταστούν και άλλα πρόσωπα ως κατηγορούμενοι.

Βίντεο από τη φωτιά – Εργαζόμενος βγαίνει από τις φλόγες

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά τη φωτιά και την έκρηξη.

Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τον χώρο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, μέσα από τις οποίες διακρίνεται να εξέρχεται ένας εργαζόμενος, με σοβαρά εγκαύματα και σκισμένα ρούχα. Πρόκειται για έναν από τους εργαζομένους, ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτελούσε εργασίες οξυγονοκόλλησης τη στιγμή του ατυχήματος.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Σημειώνεται πως η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής την προανακριτική διαδικασία, με τη διερεύνηση όλων των στοιχείων και δεδομένων, για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

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