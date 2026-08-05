Ο κολοσσός των ψηφιακών παιχνιδιών Electronic Arts περνάει στα χέρια του Τζάρεντ Κούσνερ και σαουδαραβικού επενδυτικού ταμείου.

Το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, μαζί με άλλους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Affinity Partners του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Electronic Arts (EA) ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων (47,65 δισ. ευρώ), βγάζοντας την εταιρεία από το χρηματιστήριο.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία της βιομηχανίας του gaming, με την εταιρεία να έχει στη διάθεσή ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια τίτλων, όπως τις σειρές Mass Effect, Battlefield, The Sims και EA Sports FC.

H εξαγορά, που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τη βιομηχανία του gaming, πήρε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιατί η Σαουδική Αραβία ενδιαφέρεται για την EA;

Το ερώτημα ειδικά γιατί η Σαουδική Αραβία ξόδεψε ένα αστρονομικό ποσό για να αγοράσει την EA αποτελεί μείζον θέμα από τότε που έγινε γνωστή για πρώτη φορά η συμφωνία τον Σεπτέμβριο του 2025, αναφέρει το BBC.

Ο Τζορτζ Όσμπορν, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Power Play: Video Games, Politics and the Battle for Global Influence, δήλωσε ότι επρόκειτο για μια «δελεαστική» χρηματοοικονομική ευκαιρία για το PIF, παρά το υπέρογκο τίμημα.



Επεσήμανε τη μακροβιότητα της επιχείρησης, που μετρά 35 χρόνια ιστορίας, και τα παιχνίδια της τύπου «live-service» που φαίνονται «ανθεκτικά στον χρόνο» (evergreen) και ανανεώνονται συνεχώς μετά την κυκλοφορία τους.



Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αντιμετώπισε πολλές από τις παρόμοιες δυσκολίες που επηρέασαν ολόκληρη τη βιομηχανία τα τελευταία χρόνια —όπως απολύσεις και ακυρώσεις παιχνιδιών— πιο πρόσφατα παρουσίασε ισχυρή οικονομική απόδοση.



Πέρυσι, η EA σημείωσε έσοδα 7,5 δισ. δολαρίων, ενώ η κυκλοφορία του Battlefield 6 τον Οκτώβριο έσπασε τα ρεκόρ του franchise, πουλώντας πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα τις πρώτες τρεις ημέρες. Παρά ταύτα, ακολούθησαν νέες απολύσεις στις ομάδες ανάπτυξης που συμμετείχαν.



Ωστόσο, ο Όσμπορν σημείωσε ότι η αξία της EA για το PIF «δεν ήταν αμιγώς οικονομική» — αντίθετα, αφορά την «απόκτηση ενός εργαλείου ήπιας ισχύος που είναι αθόρυβα εδραιωμένο στην gaming και αθλητική κοινότητα.

Πηγή: skai.gr

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