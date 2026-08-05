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Τέλος εποχής στη WWE: Ο γίγαντας Μπροκ Λέσναρ σταματά την καριέρα του

Ο Μπροκ Λέσναρ ανακοίνωσε ότι βάζει τέλος στην μεγάλη του καριέρα σε ηλικία 49 ετών. «Νόμιζα ότι υπήρχε και άλλη βενζίνη αλλά ήταν το τέλος»…

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Λέσναρ

Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Μπροκ Λέσναρ. Ο 49χρονος πια έκανε γνωστή την απόφασή του αυτή με ένα του μήνυμα στην τηλεόραση στο οποίο ανέφερε ότι το παιχνίδι του με τον Ομπα Φέμι στο SummerSlam ήταν και το τελευταίο στην τεράστια καριέρα του.


«Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να κάνω αυτή τη συνέντευξη και να πω στον κόσμο ότι αποσύρομαι και τους ευχαριστώ όλους. Το Σάββατο ήταν δύσκολο για εμένα. Είναι κάπως περίεργο, γιατί όταν ο Oba Femi μου έκανε το σλαμ στην Wrestlemania, είπα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω να το κάνω όλο αυτό, τελείωσα.

Αλλά η επιχείρηση και εγώ νομίζαμε πως υπήρχε και άλλη βενζίνη, αλλά το Σάββατο για τον Μπροκ Λέσναρ ήταν το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ακολούθησε από τότε που ήμουν μικρό παιδί», ανέφερε ο Λέσναρ στο “The Pat McAfee Show».

Ο Λέσναρ υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς αθλητές που συμμετείχαν στη WWE, ενώ υπήρξε και παγκόσμιος πρωταθλητής στο UFC.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Πάλη WWE
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