Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Μπροκ Λέσναρ. Ο 49χρονος πια έκανε γνωστή την απόφασή του αυτή με ένα του μήνυμα στην τηλεόραση στο οποίο ανέφερε ότι το παιχνίδι του με τον Ομπα Φέμι στο SummerSlam ήταν και το τελευταίο στην τεράστια καριέρα του.

"I'm here today to let the world know that I am retired and I wanted to say a big thank you to everybody..



That was it for me on Saturday and I'm very grateful for everything" ~ @BrockLesnar #PMSLive pic.twitter.com/riY8YLZpPO August 4, 2026



«Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να κάνω αυτή τη συνέντευξη και να πω στον κόσμο ότι αποσύρομαι και τους ευχαριστώ όλους. Το Σάββατο ήταν δύσκολο για εμένα. Είναι κάπως περίεργο, γιατί όταν ο Oba Femi μου έκανε το σλαμ στην Wrestlemania, είπα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω να το κάνω όλο αυτό, τελείωσα.

Αλλά η επιχείρηση και εγώ νομίζαμε πως υπήρχε και άλλη βενζίνη, αλλά το Σάββατο για τον Μπροκ Λέσναρ ήταν το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ακολούθησε από τότε που ήμουν μικρό παιδί», ανέφερε ο Λέσναρ στο “The Pat McAfee Show».

Ο Λέσναρ υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς αθλητές που συμμετείχαν στη WWE, ενώ υπήρξε και παγκόσμιος πρωταθλητής στο UFC.

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