Mε καταθέσεις φιλάθλων, συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023, για «τραμπουκισμό» κατά των μαρτύρων που δεν θυμούνται τι έγινε εκείνο το βράδυ κάνουν λόγο οι γονείς του άτυχου Γιώργου Λυγγερίδη.

Η «αμνησία» των μαρτύρων, που καταθέτουν κατά καιρούς στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντη, προκαλεί την αγανάκτηση των γονιών του Γιώργου Λυγγερίδη, αλλά και της έδρας.

«Ο τραμπουκισμός δεν γίνεται από την αστυνομία. Ο τραμπουκισμός γίνεται στους μάρτυρες που έρχονται, που είναι φοβισμένοι και έχουν ξεχάσει τα πάντα και τους πάντες», αναφέρει ο πατέρας του.

Χαρακτηριστικός είναι όσα ακούστηκαν στη δίκη:

Mάρτυρας: Δεν θυμάμαι τίποτα. Ήταν μια τραυματική εμπειρία.

Εισαγγελέας: Δεν ήρθατε εδώ για να κάνετε ψυχοθεραπεία για την τραυματική εμπειρία. Έχετε πει πράγματα για άτομα τα οποία μπορεί να βρεθούν στη φυλακή.

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι.

Οι γονείς του άτυχου αστυνομικού εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις καταθέσεις τους διότι φοβούνται.

H μητέρα του άτυχου αστυνομικού σημείωσε: «Όταν ανεβαίνουν εκεί επάνω στο βήμα για να καταθέσουν, τα ξεχνάνε όλα. Τόσο πια πολύ φοβούνται; Προφανώς έχουν δεχτεί πιέσεις να μη μιλήσουν, γιατί ίσως κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα»

Στη συνέχεια ο πατέρας του τονίζει: «Μιλάμε για τραμπούκους; Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση; Ξεκάθαρα. Αυτοί οι τύποι είναι όλο το ποινικό, όλο το ποινικό, επάνω τους»

Στο δικαστήριο κατέθεσε διανομέας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους επειδή φορούσε σκουφάκι άλλης ομάδας, για τον οποίο ο πατέρας του αστυνομικού υπογραμμίζει: «Αυτόν τον ντελιβερά, λοιπόν, τον βρήκανε και του τάξανε λεφτά. Του τάξανε λεφτά, από 500 ευρώ, δηλαδή σύνολο 2 χιλιάρικα, για να μην καταθέσει».

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο



Πηγή: skai.gr

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