Λιβάι Γκαρσία: Παίκτης κλάσης με εξαιρετικά χαρακτηριστικά

Ο Λιβάι Γκαρσία ανακοινώθηκε τα μεσάνυχτα από τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμα μεγάλη μεταγραφική κίνηση για το “τριφύλλι”, όπου κλείνει πολύ ουσιαστικά και σωστά τα κενά του ρόστερ του.

Το Paopantou εδώ και μερικές μέρες έχει αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Λιβάι Γκαρσία. Και μόλις χθες, ώρες νωρίτερα από την επισημοποίηση της μεταγραφής, είχε αναφέρει πως στην ουσία ο 28χρονος εξτρέμ-φορ θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.

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Πηγή: skai.gr

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