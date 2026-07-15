Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα,15 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του Γαλλικού ποταμού, στη Νεοχωρουδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Μήνυμα από το 112 εκδόθηκε στις 18:30 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση 5 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διαρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πηγή: skai.gr

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