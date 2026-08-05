Κρήτη: Διάσωση 56 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 56 μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της δύναμης Frontex.

Μετά την ασφαλή περισυλλογή τους, μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου.

Πηγή: skai.gr

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