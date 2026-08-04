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Σοκαριστικά πλάνα στη Χερσώνα: Ρωσικό drone παρακολουθεί και χτυπάει έντρομο Ουκρανό - Δείτε βίντεο

Στο βίντεο, ο έντρομος Ουκρανός άμαχος παρακολουθείται και καταδιώκεται από το drone που στο τέλος χτυπάει το θύμα του, με κάτι που μοιάζει με βόμβα  

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Χερσώνα

Εικόνες τρόμου καταγράφηκαν στη Χερσώνα.

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε σε έναν άμαχο, πωλητή οπωροκηπευτικών, σε λαϊκή αγορά στην ουκρανική πόλη, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία που δημοσίευσε το βίντεο.

Στο βίντεο, ο έντρομος Ουκρανός παρακολουθείται και καταδιώκεται από το drone που στο τέλος χτυπάει το θύμα του, με κάτι που μοιάζει με βόμβα. 

Ο πωλητής οπωροκηπευτικών τραυματίστηκε από το FPV drone (drone θέασης πρώτου προσώπου) αλλά επέζησε ως εκ θαύματος.

Το Κίεβο καταγγέλλει ότι ρωσικά drones επιτίθενται αδιάκριτα σε πολίτες. Στόχος της Μόσχας φαίνεται πως είναι η εκκένωση της Χερσώνας από πολίτες. 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χερσώνα Drone Πόλεμος στην Ουκρανία
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