Εικόνες τρόμου καταγράφηκαν στη Χερσώνα.

WATCH: Russian forces target a civilian with a drone at a market in Kherson, according to Ukrainian police. pic.twitter.com/TVIbhHKblw August 4, 2026

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε σε έναν άμαχο, πωλητή οπωροκηπευτικών, σε λαϊκή αγορά στην ουκρανική πόλη, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία που δημοσίευσε το βίντεο.

Στο βίντεο, ο έντρομος Ουκρανός παρακολουθείται και καταδιώκεται από το drone που στο τέλος χτυπάει το θύμα του, με κάτι που μοιάζει με βόμβα.



Ο πωλητής οπωροκηπευτικών τραυματίστηκε από το FPV drone (drone θέασης πρώτου προσώπου) αλλά επέζησε ως εκ θαύματος.

Το Κίεβο καταγγέλλει ότι ρωσικά drones επιτίθενται αδιάκριτα σε πολίτες. Στόχος της Μόσχας φαίνεται πως είναι η εκκένωση της Χερσώνας από πολίτες.



Πηγή: skai.gr

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