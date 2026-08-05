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Σύμη: Ανάσυρση σορού άνδρα κοντά στον όρμο Πανορμίτη

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτης, έπειτα από επιχείρηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

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Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σύμης, έπειτα από επιχείρηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η σορός παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Σύμη Λιμενικό σώμα σορός
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