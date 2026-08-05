Από το Κουκάκι στην Ευρώπη: Η ελληνική Vendora επεκτείνεται στην ΕΕ

Ένα παλιό βινύλιο από το Παγκράτι. Μια φωτογραφική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη. Ένα συλλεκτικό παιχνίδι από την Πάτρα. Μέχρι σήμερα, αυτά τα αντικείμενα έβρισκαν τον επόμενο ιδιοκτήτη τους κυρίως μέσα στην Ελλάδα. Πλέον, μπορούν να φτάσουν σε έναν αγοραστή στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη ή το Άμστερνταμ.

Η Vendora, η ελληνική πλατφόρμα αγοράς και πώλησης νέων και μεταχειρισμένων ειδών, κάνει το μεγαλύτερο βήμα στην ιστορία της. Μέσω του Vendora.eu, δίνει πλέον τη δυνατότητα σε καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πραγματοποιούν αγορές μέσω της πλατφόρμας, ενώ σταδιακά ανοίγει και τις πωλήσεις σε νέες ευρωπαϊκές αγορές.

Η επέκταση βασίζεται σε μια ήδη ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα: η Vendora αριθμεί 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας κάθε μήνα.

Με παρουσία ήδη σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, η Vendora περνά πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά, ανταγωνιζόμενη καθιερωμένες διεθνείς πλατφόρμες όπως το eBay και το Catawiki.

Η ελληνική αγορά που γίνεται ευρωπαϊκή βιτρίνα

Ρούχα, βιβλία, μουσικά όργανα, είδη τεχνολογίας, παιχνίδια, vintage κομμάτια και συλλεκτικά αλλάζουν καθημερινά χέρια μέσω της Vendora. Με το Vendora.eu, αυτή η δραστηριότητα αποκτά πλέον ευρωπαϊκή διάσταση.

Ένας πωλητής στην Ελλάδα μπορεί να απευθυνθεί όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά σε αγοραστές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για κατηγορίες όπως συλλεκτικά, hobbies, μόδα και τεχνολογία, όπου ο κατάλληλος αγοραστής μπορεί να βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική χώρα.

Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του Vendora.eu, χωρίς διαφημιστική υποστήριξη, πραγματοποιήθηκαν παραγγελίες και αποστολές προς όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά μέσω οργανικής ζήτησης.

Η ασφάλεια ως λόγος εμπιστοσύνης

Στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, ιδιαίτερα όταν αγοραστής και πωλητής βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, η εμπιστοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Μέσω της υπηρεσίας Αγορά μέσω Vendora, η πληρωμή του αγοραστή παραμένει προστατευμένη μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αποδεσμεύεται στον πωλητή αφού ο αγοραστής παραλάβει και ελέγξει το αντικείμενο.

Παράλληλα, η αποστολή ενσωματώνεται στη διαδικασία αγοράς, ώστε οι δύο πλευρές να μη χρειάζεται να οργανώνουν ξεχωριστά την πληρωμή και τη διεθνή μεταφορά.

Έτσι, η Vendora επιχειρεί να κάνει μια διασυνοριακή συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών όσο πιο απλή και ασφαλή γίνεται μια αγορά μέσα στην ίδια χώρα.

Ένας Ολλανδός που πίστεψε στην Ελλάδα και μια ελληνική ομάδα που το απέδειξε

Η ιστορία της Vendora ξεκίνησε το 2017 στην Αθήνα. Ο ιδρυτής της, Robin Schuil, είχε ήδη εμπειρία από την ανάπτυξη ευρωπαϊκών marketplaces και επέλεξε την Ελλάδα ως βάση για το επόμενο εγχείρημά του.

Σήμερα, πίσω από τη Vendora βρίσκεται μια ομάδα περίπου 30 ανθρώπων με βάση την Αθήνα, που έχει αναπτύξει την τεχνολογία, τις πληρωμές, τις αποστολές και την εμπειρία χρήστη που πλέον υποστηρίζουν συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών.

Όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Κάππος, Software Engineer στη Vendora, που εργάζεται στην τεχνολογία της πλατφόρμας από τα πρώτα της βήματα:

«Είναι λίγο σουρεαλιστικό να βλέπεις κάτι που ξεκινήσαμε να χτίζουμε ως μια μικρή ομάδα, σε ένα γραφείο στο Κουκάκι, να χρησιμοποιείται πλέον σε τόσες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να αποκτούν όσα χρειάζονται με πιο προσιτό τρόπο, προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και του περιβάλλοντος.»

Η Ευρώπη στρέφεται στα μεταχειρισμένα

Για έναν συλλέκτη, μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά σημαίνει πρόσβαση σε αντικείμενα που ίσως είναι δύσκολο να βρεθούν τοπικά. Για έναν πωλητή, σημαίνει μεγαλύτερο κοινό. Και για έναν αγοραστή, περισσότερες επιλογές και τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα μεταχειρισμένο αντικείμενο με ιστορία και χαρακτήρα, αντί για κάτι καινούργιο.

Όσο διευρύνεται η αγορά, αυξάνονται και οι πιθανότητες ένα αντικείμενο που δεν βρίσκει αγοραστή στην Ελλάδα να βρει τον επόμενο ιδιοκτήτη του σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η ευρωπαϊκή επέκταση της Vendora διευρύνει έτσι και τον βασικό σκοπό της εταιρείας: να παραμένουν περισσότερα αντικείμενα σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δημιουργώντας μια ενιαία αγορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Vendora αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εξειδικευμένα ή δυσεύρετα αντικείμενα, που ενδεχομένως θα έμεναν απούλητα στην τοπική τους αγορά, να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.

Μια σπάνια ελληνική πρώτη έκδοση ή ένα εξειδικευμένο προϊόν τεχνολογίας μπορεί πλέον να απευθυνθεί σε μια αγορά 450 εκατομμυρίων δυνητικών αγοραστών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αξίας των αντικειμένων και στη μείωση των αποβλήτων.

Η διεύρυνση αυτή της κυκλικής οικονομίας ενισχύει άμεσα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα κάνει ποιοτικά προϊόντα πιο προσιτά και προσβάσιμα στους χρήστες, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Ένα μήνυμα αισιοδοξίας από την Αθήνα

Η πορεία της Vendora δείχνει ότι μια τεχνολογική εταιρεία μπορεί να χτιστεί και να αναπτυχθεί από την Ελλάδα, διατηρώντας την Αθήνα ως βάση της και απευθυνόμενη ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Vendora.eu είναι διαθέσιμο από σήμερα για αγορές σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Vendora.gr συνεχίζει να εξυπηρετεί την ελληνική αγορά.

Από το Κουκάκι στην Ευρώπη, η Vendora δείχνει ότι η ελληνική τεχνολογία μπορεί να χτίζεται εδώ και να ταξιδεύει παντού.

Σχετικά με τη Vendora

Η Vendora είναι ελληνικό marketplace για την αγορά και πώληση νέων και μεταχειρισμένων ειδών. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2017 και σήμερα αριθμεί 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες στην Ελλάδα, ενώ συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας κάθε μήνα.

Η πλατφόρμα προσφέρει ενσωματωμένες πληρωμές και αποστολές, με στόχο να κάνει τις συναλλαγές μεταξύ αγοραστών και πωλητών απλούστερες και ασφαλέστερες.

Το Vendora.gr εξυπηρετεί την ελληνική αγορά, ενώ το Vendora.eu αποτελεί το ευρωπαϊκό βήμα της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

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