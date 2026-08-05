Σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 14.45, ο πόλεμος ξεκινάει και οι κινήσεις των αντιπάλων γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες στη σειρά του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς». Ο μυστηριώδης Μπορά αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις και ετοιμάζει το επόμενο χτύπημά του, ενώ μια απρόσμενη συμμαχία απειλεί να ανατρέψει και πάλι τις ισορροπίες στο δικηγορικό γραφείο.

Ο Μπορά αποκαλύπτει ότι το επόμενο πρόσωπο που θα διώξει από το γραφείο είναι η κα Τσολπάν και μάλιστα ξέρει ακριβώς τον τρόπο που θα το πετύχει. Πρώτη του κίνηση, είναι να κάνει τον Σεργκέν δεξί του χέρι, όχι μόνο στο γραφείο αλλά και στον «πόλεμο». Όλοι ψάχνουν απεγνωσμένα να ανακαλύψουν ποιο είναι το παρελθόν του, γιατί τους έχει βάλει στο στόχαστρο και πώς καταφέρνει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά τους. Καθώς οι μάχες που έχει να δώσει είναι αλλεπάλληλες, η Αζρά χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ κάποιον να τη στηρίζει πραγματικά. Για να επιτρέψει όμως στον Γιλντιρίμ να παίξει αυτόν τον ρόλο, θα πρέπει να μπορεί να τον εμπιστευτεί απόλυτα. Και ακόμα υπάρχουν πράγματα που ο Γιλντιρίμ της κρατά κρυμμένα...

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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