«Υπερψηφίστηκε χθες από τη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2025» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τρεις βασικές επισημάνσεις: Πρώτον, η Ελλάδα συνεχίζει στον δρόμο της υπευθυνότητας. Δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Δεν θα επιστρέψουμε στις μαύρες μέρες της χρεωκοπίας. Δεύτερον, δίνεται έμφαση στην τόνωση των εισοδημάτων των πολιτών με μειώσεις σε ακόμα 12 φόρους μετά τους 60 που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί», είπε και ανέφερε παραδείγματα. «Τρίτον, ο προϋπολογισμός απαντά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε δίκαια αιτήματα του συνόλου των πολιτών αλλά και συγκεκριμένων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων» πρόσθεσε. Και αναφέρθηκε ειδικά στο σημείο αυτό στις νέες παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους και τους ένστολους καθώς και στην απάντηση στο αίτημα των αγροτών για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο με τη μονιμοποίηση του μηχανισμού για την επιστροφή του.

«Στο αίτημα των γιατρών για ενίσχυση των αποδοχών τους απαντά με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών τους με συντελεστή 22%. Στο μεγάλο αίτημα της κοινωνίας για το στεγαστικό απαντά με το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ύψους 2 δισεκ. ευρώ, τα προγράμματα "Ανακαινίζω-Νοικιάζω", το πρόγραμμα "Ανακαινίζω ενεργειακά το σπίτι μου" με την απαλλαγή για τρία έτη από τον φόρο εισοδήματος από ενοίκια ακινήτων έως 120 τετρ. μέτρων που θα εκμισθωθούν για μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον τριών ετών» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και αναφέρθηκε και σε άλλες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού κατά τη χθεσινή ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό.

«Τέλος στο αίτημα των πολιτών για αντιμετώπιση του ζητήματος των χρεώσεων των τραπεζών απαντά με μια σειρά μέτρων σε συνέχεια όσων έχουν ληφθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Και απαρίθμησε ξανά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από βήματος της Ολομέλειας όσον αφορά τις παρεμβάσεις για τις Τράπεζες.

Υπογράμμισε ότι όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα προβλήματα που έχουν αφήσει πίσω τους οι κρίσεις έχουν λυθεί. «Έχουμε μπροστά μας πολλά βήματα να κάνουμε μέχρι να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση που θα φθάνει έμπρακτα σε κάθε πολίτη και θα μπορεί να γίνει ουσιαστικό ανάχωμα απέναντι στις αυξημένες τιμές λόγω της παγκόσμιας αυξητικής τάσης του πληθωρισμού», κάτι που τόνισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη χθεσινή ομιλία του. «Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την πρόοδο; Ναι, αν σκεφτούμε ότι είναι τα θεμέλια μιας σταθερά ανοδικής πορείας. Και ασφαλώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι εάν αυτά τα αριθμητικά δεδομένα δεν μεταφράζονται τελικά σε μία πιο άνετη καθημερινότητα για τον Έλληνα πολίτη, για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Θα γίνει αυτό, γίνεται ήδη σε έναν βαθμό, γιατί είμαστε σε μια πορεία όπου αυτή η μακροοικονομική πρόοδος, αυτή η ψυχρή στατιστική, μεταφράζεται πια σε πρόοδο στην αληθινή ζωή» ανέφερε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «με τη συμμετοχή πάνω από 1.600 Ελλήνων, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία και ενδιαφέρονται για επιστροφή στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Ντίσελντορφ η εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης "Ημέρα Καριέρας", με τη συνδρομή του υπουργείου Εξωτερικών. Η "Ημέρα Καριέρας" διοργανώθηκε για δεύτερη φορά μετά την πρώτη που έγινε πριν λίγες ημέρες στο Άμστερνταμ και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος "Rebrain Greece"».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στα Ιωάννινα για την υπογραφή της σύμβασης για τον οδικό άξονα Ιωάννινα- Κακαβιά της Ιόνιας Οδού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατόπιν, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου την Τετάρτη θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

