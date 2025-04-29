ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Άρχισε από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 1Γ/2025 (Φ.Ε.Κ. 14/17.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π., Φ.Ε.Κ. 15/25.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων στον προσεχή πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση/Προκήρυξη (Παράρτημα Γ').

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 14 Μαΐου, στις 14:00.

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων πρέπει να συνυποβάλουν τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους (Κεφάλαιο Γ' σελ. 1441 της Προκήρυξης: ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ).

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι οι υποψήφιοι πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους πρέπει να συμβουλεύονται τα ΦΕΚ της πρόσκλησης/προκήρυξης.

Πρέπει, επίσης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν παράβολο 25 ευρώ, το οποίο προμηθεύονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e- Παράβολο) επιλέγοντας > Φορέας Δημοσίου > Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo.

Για τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 3) τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 20:00, εξαιρουμένης της αργίας της 1ης Μαΐου 2025.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτήν οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 14:00.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.