ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Τις ημερομηνίες διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και τις προθεσμίες δήλωσης από τους υποψηφίους για την ημέρα και ώρα που επιθυμούν να εξεταστούν, ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (ΚΕΔ).

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός, για τον οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή 47.410 υποψήφιοι, θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 μέχρι και τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής) και από το Σάββατο 12 Ιουλίου έως και την Κυριακή 27 Ιουλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO / ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 5 (Εγνατίας 154, 546 36, Θεσσαλονίκη).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του διαγωνισμού έχει καταχωριστεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΣΕΠ e-Ραντεβού, στη διαδρομή appointments.asep.gr

Μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, οι υποψήφιοι καλούνται να προγραμματίσουν την ημέρα και την ώρα (βάρδια) που επιθυμούν να εξεταστούν, εντός της χρονικής περιόδου που θα διεξαχθεί η γραπτή εξέταση, σύμφωνα με την περιφερειακή ενότητα την οποία έχουν επιλέξει και δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους.

Εάν υποψήφιος δεν δηλώσει τα ανωτέρω στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα γίνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας, αυτόματη κατανομή αυτού σε ημερομηνία και βάρδια, όπου θα υπάρχει διαθεσιμότητα.

Η πλατφόρμα θα είναι ενεργή από την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025 και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 27 Μαΐου 2025 και ώρα 12:00.

Αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων στην πλατφόρμα (ημέρα και βάρδια εξέτασης) είναι δυνατή μόνο εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ στη εφαρμογή e-Ραντεβού στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις».

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας του ραντεβού, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο και επιλέγοντας Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις.

