Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία με άλλους άγνωστους δράστες ασκήθηκε σε βάρος του 17χρονου που του αποδίδεται ότι γρονθοκόπησε 48χρονο στα Γλυκά Νερά.

Ο ανήλικος μετά την άσκηση της δίωξης σε βάρος του, στην οποία περιλαμβάνεται και κατηγορία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Ανηλίκων από την οποία ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στα Γλυκά Νερά όταν νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια τον 48χρονο. Το θύμα που φαίνεται να δέχθηκε πολλές γροθιές έπεσε στο έδαφος, με τους δράστες να εξακολουθούν να τον χτυπούν.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 48χρονο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι αιτία της επίθεσης ήταν ότι ο 48χρονος ενόχλησε την αδελφή του.

Πηγή: skai.gr

