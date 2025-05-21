Παρατείνεται έως το Σάββατο 31 Μαΐου 2025 η προθεσμία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης από τους πολίτες, μέσω της πλατφόρμας axiologisi.ypes.gov.gr, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που καταγράφεται και με σκοπό την επαρκή διάθεση χρόνου για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα πρόσβασης στην ψηφιακή εφαρμογή έχουν όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), με διεύθυνση διαμονής εντός Ελλάδας.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη βελτίωση της διεπαφής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς τόσο της κεντρικής κυβέρνησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα μέσω της μέτρησης ικανοποίησης υπηρεσιών επιδιώκεται η άρση των δυσλειτουργιών, για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό



Πηγή: skai.gr

