ΑΣΕΠ: Στην τελική ευθεία ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

Με σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία και με στόχο να αφήσει πίσω τις καθυστερήσεις του παρελθόντος και να διασφαλίσει αξιοκρατία, ταχύτητα και διαφάνεια, το ΑΣΕΠ δρομολογεί τον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για το Δημόσιο.

Ο διαγωνισμός εισέρχεται στην τελική ευθεία καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων. Οι 47.410 που δήλωσαν συμμετοχή αρχίζουν την προετοιμασία με την προσδοκία των υψηλών επιδόσεων και της άμεσης τοποθέτησής τους που είναι το ζητούμενο για όλους, για την κυβέρνηση, την ανεξάρτητη αρχή και φυσικά τους υποψηφίους.

Η εμπειρία από τον πρώτο διαγωνισμό με την αργή απορρόφηση των διοριστέων ίσως είναι ο βασικός λόγος των μειωμένων συμμετοχών σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη γραπτή δοκιμασία, για την οποία είχαν υποβληθεί πάνω από 108.000 αιτήσεις.

Η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μέχρι το τέλος του έτους η «δεξαμενή» με τους διοριστέους θα είναι έτοιμη και αναμένεται ότι από τις αρχές του 2026 θα αρχίσουν οι απορροφήσεις.

Για την καθυστέρηση στον διορισμό των επιτυχόντων του πρώτου διαγωνισμού, το 2023, η υφυπουργός ανέφερε ότι «ο πρώτος διαγωνισμός ξεκίνησε έχοντας ήδη δύο προγραμματισμούς εγκεκριμένους, του 2022 και του 2023. Με τη νέα διάταξη που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο, δίνεται πλέον η δυνατότητα απορρόφησης επιτυχόντων από τον πρώτο διαγωνισμό και το 2024 και το 2025. «Έτσι μηδενίζεται το κοντέρ και εξυπηρετούμε τον βασικό μας σκοπό: το έτος για το οποίο εγκρίνονται οι θέσεις να είναι και το έτος που οι επιτυχόντες θα κάθονται στην καρέκλα», κατέληξε η κα Χαραλαμπογιάννη.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού αλλάζει, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θανάσης Παπαϊωάννου και εξηγεί: «Oι διαδικασίες εκσυγχρονίζονται όπως το επιβάλλουν οι καιροί μας. Με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από τη διεξαγωγή γραπτών ηλεκτρονικών εξετάσεων, όπως για την επιλογή διοικήσεων φορέων του δημοσίου ή ακόμα των δασοπόνων, διοργανώνουμε για πρώτη φορά ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή προσωπικού στο ευρύτερο δημόσιο. Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν μπροστά σε υπολογιστή, γεγονός που θα οδηγήσει σε ταχύτερη έκδοση της βαθμολογίας των υποψηφίων».

Μέσω αυτού του διαγωνισμού θα καλυφθούν οι ανάγκες του Δημοσίου για προσωπικό κατηγοριών πανεπιστημιακής (ΠΕ) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) για το 2026 και το 2027, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων που εγκρίνει κάθε χρόνο το υπουργικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι από τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές κατηγορίες δεν λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία διορισμού τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο γραπτό διαγωνισμό.

Σε ό,τι αφορά τους επιτυχόντες του πρώτου γραπτού διαγωνισμού, ο κ. Παπαϊωάννου σημειώνει ότι με βάση τους αριθμούς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είχε ευκαιρία διορισμού. Ο ίδιος αναφέρει ότι συνολικά πέρασαν τη βάση 14.837 από τους οποίους οι 1.371 δεν έκαναν αίτηση σε καμία προκήρυξη του 2024. Για τους 13.466 υποψηφίους προκηρύχθηκαν συνολικά 6.119 θέσεις από τον προγραμματισμό των ετών 2022, 2023 και 2024 ενώ από τον προγραμματισμό του 2025 προκηρύχθηκαν 2.084 θέσεις ΤΕ ενώ αναμένεται η προκήρυξη άλλων 4.242 θέσεων. Δηλαδή, για τους 13.466 υποψηφίους, υπήρξε και θα υπάρξει ευκαιρία διορισμού σε 12.445 θέσεις. Σημειωτέων ότι μέχρι τώρα υπάρχουν και 600 διοριστέοι του 2024 που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους.

Η διαδικασία

Για τον προσεχή διαγωνισμό έχουν ήδη δοθεί διευκρινίσεις για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και από την κατανομή των υποψηφίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι η ηλεκτρονική εξέταση θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (στο Μαρούσι) και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουλίου.

Μετά τον καθορισμό των ημερών διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι θα επιλέξουν το εξεταστικό κέντρο καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμούν να εξεταστούν. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, η κατανομή τους θα γίνει ηλεκτρονικά από το ίδιο το ΑΣΕΠ.

Οι εξετάσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά με τη μεθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και περιλαμβάνει δύο ενότητες: την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων - εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Στην εξέταση γνώσεων οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στις ενότητες α) Συνταγματικό Δίκαιο, β) Διοικητικό Δίκαιο, γ) Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο, δ) Οικονομικές Επιστήμες, ε) Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, στ) Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση και ζ) Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας (1875-σήμερα).

Οι ερωτήσεις θα αντληθούν με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργήσει το ΑΣΕΠ. Σε αυτή υπάρχουν τρεις ομάδες 400 ερωτήσεων γνώσεων από όλες τις θεματικές ενότητες με τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις, ενώ θα αναφέρεται η ορθή απάντηση. Οι ομάδες ερωτήσεων θα δίνονται σταδιακά στη δημοσιότητα, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις, ανάλογα με τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Από την πρώτη ομάδα θα αντληθούν οι ερωτήσεις για όσους διαγωνισθούν τις πρώτες μέρες, από τη δεύτερη για όσους διαγωνισθούν στη συνέχεια και από την τρίτη για αυτούς που θα εξεταστούν τις τελευταίες ημέρες.

Δυσκολότερη θα είναι η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, καθώς θα απαιτεί πιο σύνθετη σκέψη, ενώ στην προκειμένη περίπτωση δεν θα υπάρχουν ερωτήσεις με τις σωστές απαντήσεις παρά μόνο θα αναρτηθούν παραδείγματα ερωτήσεων. Θα αξιολογηθούν, ιδίως, δεξιότητες όπως o παραγωγικός και επαγωγικός συλλογισμός, ενώ θα εξεταστούν εργασιακές συμπεριφορές που σχετίζονται με το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων και συγκεκριμένα με (α) προσανατολισμό στον πολίτη, β) ομαδικότητα, γ) προσαρμοστικότητα, δ) προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ε) οργάνωση και προγραμματισμό, στ) επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, ζ) επαγγελματισμό και ακεραιότητα, η) διαχείριση γνώσης και θ) ηγετικότητα.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 ενώ η βαρύτητα της βαθμολογίας για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και την εξέταση γνώσεων είναι ίδια (50%-50%). Σε αντίθεση με τον πρώτο διαγωνισμό, δεν υπάρχει βαθμολογία βάσης, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει διαχωρισμός σε επιτυχόντες και αποτυχόντες.

Όπως συνέβη και στον πρώτο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι (αυτή τη φορά όλοι και όχι μόνο οι «επιτυχόντες») θα μπουν σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνεχεια, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (κεντρική διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία υπουργείου και ΟΤΑ α' και β' βαθμού).

Οι προσλήψεις ανα φορέα θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την βαθμολογία των εξετάσεων, στην οποία θα προσμετρώνται επιπλέον τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.λπ.), η εντοπιότητα και ειδικά κοινωνικά κριτήρια.

