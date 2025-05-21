Φορτηγό τυλίχτηκε στις φλόγες στον Κηφισό

Στιγμές αγωνίας έζησε ο οδηγός -και ιδιοκτήτης- ενός φορτηγού που το μεσημέρι της Τετάρτης κινούνταν στον παράδρομο του Κηφισού, στο ύψος του Κρυονερίου και το ρεύμα προς Λαμία, όταν ξαφνικά το όχημα άρχισε να βγάζει καπνους και τυλίχτηκε στις φλόγες.



Αυτόπτης μάρτυρας επισήμανε ότι είδε το φορτηγό, εν κινήσει, να βγάζει αρχικά λευκό καπνό και θεώρησε ότι ήταν μια απλή βλάβη στον κινητήρα. Μέσα σε δευτερόλεπτα όμως ξεπετάχτηκαν φλόγες που τύλιξαν και εν τέλει κατέκαψαν το όχημα, το οποίο μετέφερε πλαστικές σακούλες.



Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει έγκαιρα από το όχημα και δεν κινδύνευσε, ενώ όπως είπε ο ίδιος οι πυροσβέστες του 9ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών έφτασαν άμεσα στο σημείο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, με την Τροχαία να θέτει σε ισχύ εκτροπές της κυκλοφορίας στη συμβολή της Αγίου Αθανασίου με τη Μαραθώνος (κόμβος Αγίου Στεφάνου) όσο και στον παράδρομου του Κηφισού, στην περιοχή της Άνοιξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.