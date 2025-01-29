Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Live εικόνα: Σε λαϊκό προσκύνημα στα Τίρανα το σκήνωμα του Αναστάσιου – Πλήθος πιστών συρρέει στον Ναό της Αναστάσεως

Τη νύχτα, πλήθος πιστών παρευρέθησαν στην αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως, ενώ από το πρωί καταφθάνει συνεχώς κόσμος με δάκρυα στα μάτια

UPDATE: 14:40
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος: Πλήθος πιστών στο λαϊκό προσκύνημα στα Τίρανα

Σε λαϊκό προσκύνημα στον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα, έχει τεθεί από χθες το απόγευμα το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, ο οποίος εκοιμήθη στις 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα, σε ηλικία 95 ετών. 

Τη νύχτα, πλήθος πιστών παρευρέθησαν στην αγρυπνία με δάκρυα στα μάτια ενώ από το πρωί καταφθάνει συνεχώς κόσμος για να αποχαιρετήσουν τον ποιμενάρχη τους. 

τιρανα αναστασιος

Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, Πέμπτη, το πρωί, 11 τοπική ώρα και 12 ώρα Ελλάδας.

Στη συνέχεια θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί κάτω από το ιερό βήμα του καθεδρικού Ναού, σε ειδική κρύπτη που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark