Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος: Πλήθος πιστών στο λαϊκό προσκύνημα στα Τίρανα

Σε λαϊκό προσκύνημα στον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα, έχει τεθεί από χθες το απόγευμα το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, ο οποίος εκοιμήθη στις 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα, σε ηλικία 95 ετών.
Thousands of #Orthodox believers are waiting for the lifeless body of the Archbishop of #Albania, #AnastasiosJanullatos, in #Tirana. The head of the Orthodox Church die on January 25 at the age of 95. pic.twitter.com/cjgbZVxikc— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) January 28, 2025
Τη νύχτα, πλήθος πιστών παρευρέθησαν στην αγρυπνία με δάκρυα στα μάτια ενώ από το πρωί καταφθάνει συνεχώς κόσμος για να αποχαιρετήσουν τον ποιμενάρχη τους.
Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, Πέμπτη, το πρωί, 11 τοπική ώρα και 12 ώρα Ελλάδας.
Στη συνέχεια θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί κάτω από το ιερό βήμα του καθεδρικού Ναού, σε ειδική κρύπτη που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.
- Οργή για την κακοποίηση του 3χρονου: 200 άτομα εισέβαλαν στα δικαστήρια Ηρακλείου - Ένταση και τραυματισμοί (Βίντεο - φωτογραφίες)
- Υποκλοπές: Στο αρχείο οι μηνύσεις Ανδρουλάκη- Κουκάκη για την προπληρωμένη κάρτα
- Κρήτη: «Οι βλάβες στον εγκέφαλο του 3χρονου εικάζουμε ότι είναι μη αναστρέψιμες», λέει ο αναπλ. διοικητής του ΠΑΓΝΗ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.