Οργισμένοι πολίτες εισέβαλαν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης όπου απολογούνται μητέρα και πατριός για την άνευ προηγουμένου κακοποίηση του 3χρονου Άγγελου.

Η προσαγωγή του ζευγαριού έγινε από την πίσω πόρτα του δικαστηρίου, ωστόσο ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος εκεί εκφράζοντας την οργή του και ζητώντας να πάρει το νόμο στα χέρια του, κατάφερε να μπει παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους απωθήσουν ωστόσο το πλήθος ήταν μαινόμενο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και επεισόδια αλλά και να τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ατμόσφαιρα από νωρίς ήταν ηλεκτρισμένη, καθώς η οργή του κόσμου μεγαλώνει όσο αποκαλύπτονται περισσότερα σχετικά με τη φρίκη που βίωνε το 3χρονο αγοράκι.

Περίπου 200 άτομα κάθε ηλικίας, βρίσκονται έξω αλλά και μέσα στα δικαστήρια με αφορμή την άφιξη των κατηγορουμένων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί, προσπαθώντας να αποτρέψουν τα επεισόδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.