Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 3:00’ το μεσημέρι στην οδό Καποδιστρίου στη συμβολή με την οδό Λεωσθένους ακριβώς δίπλα από το Δικαστικό Μέγαρο.

Ένας άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε δύο κυρίες οι οποίες διέσχιζαν τη διάβαση πεζών. Παρά το ισχυρό σοκ, οι γυναίκες όχι μόνο διατήρησαν την ψυχραιμία τους, αλλά ειδοποίησαν και την αστυνομία που μέσα σε ελάχιστα λεπτά βρισκόταν στο σημείο με μηχανή ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Όπως είπαν οι δύο γυναίκες στο LamiaReport, ο άνδρας δεν έδειχνε καλά και όταν του φώναξαν «τι κάνεις» επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο, όταν του έβαλαν τις φωνές μαζεύτηκε και παρέμεινε στο σημείο όπως του υπέδειξαν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας προσήχθη από τους αστυνομικούς στο Τμήμα για εξακρίβωση της ταυτότητάς του, ενώ οι δύο γυναίκες είπαν στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμούν την ποινική του δίωξη. Όπως τόνισαν στο LamiaReport με την καταγγελία του περιστατικού ελπίζουν ότι θα δοθεί η αφορμή στις αρχές να ζητήσουν την ψυχιατρική αξιολόγηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς είναι φανερό ότι χρήζει βοήθειας.

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