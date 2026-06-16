Τα ύδατα κολύμβησης της Ευρώπης παραμένουν ασφαλή για κολύμπι

Tο 2025, από τον Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο, η συντριπτική πλειονότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πλέον αυστηρά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που δημοσιεύτηκε σήμερα. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% των κολυμβητικών περιοχών της Ευρώπης, με το 96% του συνόλου των κολυμβητικών περιοχών της ΕΕ που παρακολουθούνται να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και μόλις το 1,5% να χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς» ποιότητας. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν επίσης ότι η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το υψηλότερο ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας - συνολικά 95 % ή υψηλότερο - καταγράφεται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η ποιότητα των παράκτιων υδάτων κολύμβησης είναι γενικά καλύτερη σε σύγκριση με τους ποταμούς και τις λίμνες. Το 2025, το 88 % των παράκτιων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως άριστα, σε σύγκριση με το 78 % των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης.

Η αξιολόγηση και ο διαδραστικός χάρτης, που καταρτίστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνουν πού μπορούν οι λουόμενοι να βρουν τις ασφαλέστερες περιοχές κολύμβησης στην Ευρώπη. Η αξιολόγηση εξετάζει την καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης, εστιάζοντας στην παρακολούθηση των βακτηρίων που μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες. Η εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης στηρίζεται στον διαρκή αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

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