Ενόψει της συνεδρίασης του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου την προσεχή Παρασκευή, το οποίο καλείται να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα, η υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι εξακολουθεί να περιβάλλεται από πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Παρότι ο 32χρονος γιος και ο 59χρονος βοσκός έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, η μέχρι στιγμής προδικαστική έρευνα δεν φαίνεται να έχει αποδώσει αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία που να προσδιορίζουν με απόλυτη σαφήνεια τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Σύμφωνα με το cretalivenews.gr, η δικογραφία εξακολουθεί να στηρίζεται σε ένα σύνθετο πλέγμα μαρτυρικών καταθέσεων, πληροφοριών και εκτιμήσεων, οι οποίες αξιολογούνται από τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η συμπληρωματική κατάθεση της χήρας

Στο ήδη βαρύ κλίμα έρχεται να προστεθεί η συμπληρωματική κατάθεση της 42χρονης χήρας του θύματος, η οποία δόθηκε στις 5 Ιουνίου στην Ασφάλεια Ηρακλείου, λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση σύλληψης των τριών κατηγορουμένων.

Η γυναίκα αναφέρθηκε σε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που δέχθηκε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των αστυνομικών για το εάν είχε περιέλθει σε γνώση της οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες τραυματισμού και θανάτου του συζύγου της.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κατά το διάστημα που μεσολάβησε είχε δεχθεί αρκετές ανώνυμες κλήσεις, ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα σε μία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 1ης Ιουνίου. Όπως ανέφερε, στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν γυναίκα, η οποία ισχυρίστηκε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου ο 32χρονος είχε εισέλθει στην οικογενειακή καφετέρια, πήρε ένα μπαστούνι και στη συνέχεια αποχώρησε.

Η χήρα κατέθεσε ότι ζήτησε από την άγνωστη γυναίκα να καταθέσει επισήμως όσα γνώριζε, όμως εκείνη αρνήθηκε επικαλούμενη φόβο. Εξηγώντας γιατί θεώρησε σημαντικό να μεταφέρει την πληροφορία στις Αρχές, ανέφερε ότι προβληματίστηκε έντονα, καθώς υπέθεσε πως το συγκεκριμένο μπαστούνι θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδέεται με το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του συζύγου της.

Παράλληλα, παρέθεσε και άλλα περιστατικά που, κατά την εκτίμησή της, ενισχύουν τις υποψίες της. Μεταξύ αυτών ανέφερε ότι την ημέρα θανάτου του Αλέκου Δασκαλάκη υπήρξε μάρτυρας που είδε τη μικρότερη αδελφή του 32χρονου να επιστρέφει νωρίτερα από το σχολείο και να ξεσπά σε κλάματα. Επιπλέον, έκανε λόγο για αυξημένη κινητικότητα στο πατρικό σπίτι της οικογένειας, ενώ, όπως κατέθεσε, μέχρι αργά τη νύχτα ακούγονταν κλάματα και φωνές από τη μητέρα του 32χρονου. Η ίδια εκτιμά ότι οι αντιδράσεις αυτές συνδέονταν με τον θάνατο του συζύγου της και τον φόβο πιθανών εξελίξεων.

Οι ερωτήσεις των Αρχών και η θέση της χήρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσεκτική διατύπωση των ερωτήσεων που υπέβαλαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου κατά τη λήψη της κατάθεσης.

Μεταξύ άλλων, η 42χρονη κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο ο τραυματισμός και ο επακόλουθος θάνατος του συζύγου της να οφείλονται σε ενέργεια τρίτου προσώπου. Η συγκεκριμένη ερώτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι είχε ήδη προηγηθεί το ιατροδικαστικό πόρισμα που εισηγείται τη διερεύνηση της υπόθεσης προς την κατεύθυνση της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χήρα απάντησε ότι, αν και δεν μπορεί να υποδείξει συγκεκριμένα στοιχεία, έχει πλέον αναθεωρήσει την αρχική της εκτίμηση περί ατυχήματος. Όπως φέρεται να δήλωσε, θεωρεί πως ο σύζυγός της ήταν στοχοποιημένος και εκτιμά ότι ο 59χρονος βοσκός υπήρξε μάρτυρας των γεγονότων, ενώ δεν αποκλείει ο 32χρονος ή ακόμη και αμφότεροι να εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα αποτελέσματα των αιτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου και αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα:

Ποια πρόσωπα βρίσκονταν στην περιοχή κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα μεταξύ 10:30 και 12:00 την ημέρα του συμβάντος;

Ποιες ήταν οι τελευταίες επικοινωνίες του Αλέκου Δασκαλάκη πριν από τον τραυματισμό του;

Τι ακριβώς καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας στα λεπτά πριν και μετά το περιστατικό;

Ποια ήταν η ακριβής κατάσταση του θύματος, της μοτοσικλέτας του και των αντικειμένων που έφερε μαζί του;

Υπάρχουν ίχνη ή γενετικό υλικό τρίτων προσώπων στα πειστήρια της υπόθεσης;

Εντοπίζονται βιολογικά ίχνη ή ίχνη αίματος σε αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τεχνικών εξετάσεων που εκκρεμούν, αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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