Συμπληρωματικό υπόμνημα κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη στις Αρχές, ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος μέσω του δικηγόρου του Κωνσταντίνου Παπαναστασίου στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τα όσα συνέβησαν τη μοιραία βραδιά.

Στο υπόμνημά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος φαίνεται να κατέθεσε τα στοιχεία συγκεκριμένων προσώπων που περιγράφουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι ο 35χρονος φίλος του κατείχε κροτίδες και δύο ημέρες πριν το περιστατικό με τον ακρωτηριασμό των δακτύλων του.

Περιγράφοντας τι ακριβώς συνέβη στις 21 Απριλίου είπε: «Την ημέρα του Πάσχα έγινε η προγραμματισμένη εμφάνιση μου σε εκδήλωση στα Τριπόταμα Αχαΐας. Γύρω στις 6:30 το πρωί, της Δευτέρας του Πάσχα ο φίλος μου, μου έδωσε την κροτίδα στο χέρι. Εγώ δεν ήθελα να το πάρω. Το επέστρεψα πίσω. Ο φίλος μου προσπάθησε και άλλες φορές να μου τη δώσει και την τρίτη φορά, νομίζοντας εγώ πως ήταν πυρσός, το πήρα και το άναψα.

Δεν γνωρίζω από πυροτεχνήματα και κροτίδες και δεν κατάλαβα τι ήταν» περιγράφει στο υπόμνημά του ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζοντας: «αποτέλεσμα ήταν να χάσω τα δάχτυλά μου και να είμαι στο νοσοκομείο για τόσες ημέρες. Για εμένα, οι συνέπειες είναι τρομακτικές, τόσο για την προσωπική μου ζωή όσο και για την επαγγελματική».

Παράλληλα, στο υπόμνημα αναφέρεται σε μια ανάρτηση που είχε κάνει ο φίλος του την ημέρα του ατυχήματος. «Εκείνη την ημέρα, ο φίλος μου είχε κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία φαίνεται η συγκεκριμένη κροτίδα και τα ποτά που ήταν στο τραπέζι. Μάλιστα, ο ίδιος γνώριζε από πυροτεχνήματα λόγω της δουλειάς του. Αδυνατώ να πιστέψω πως δεν ήξερε τι μου δίνει», τονίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος

Τέλος, διαψεύδει τα όσα ακούστηκαν, από τους δικηγόρους του 35χρονου, περί έμπρακτης μετάνοιας από την πλευρά του φίλου του. «Από τη στιγμή που μπήκα στο νοσοκομείο, ο φίλος μου δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την πορεία της υγείας μου. Η συμπεριφορά του δεν ήταν αυτή που θα περίμενα. Πιστεύω στη Δικαιοσύνη και είμαι σίγουρος πως θα αποδοθούν οι ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους».

«Μου ζήτησε την κροτίδα και του την έδωσα»

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο φίλος του μουσικού μίλησε στο Μega για την επίμαχη κροτίδα διά μέσω του δικηγόρου του Αθανάσιο Καβουρίνο. Yποστήριξε πως ο εντολέας του σηκώθηκε για χορό και έδειξε την κροτίδα στον Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος του τη ζήτησε. «Την έβαλε στην τσέπη του και μετά από λίγα λεπτά την άναψε», συμπλήρωσε ο κ. Καβουρίνος, μιλώντας στο MEGA.

«Μου ζήτησε την κροτίδα και του την έδωσα. Την έβαλε στην τσέπη του και μετά από λίγα λεπτά την άναψε», συμπλήρωσε ο κ. Καβουρίνος.

«Ένας άνθρωπος που χορεύει στο ένα μέτρο από το σημείο της έκρηξης, δεν θα πήγαινε δημοσίως να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο, ούτε να εκτελέσει τον αδελφικό του φίλο, για τον οποίο ο Άρης Μουγκοπέτρος είναι και είναι ένα είδωλο», τόνισε ο κ. Καβουρίνος.

«Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μία τον παρουσιάζουν τα ΜΜΕ με τσιρότο ή με θολούρα στο πρόσωπο. Λέγεται Ιωάννης Αλεξόπουλος, είναι ένα παιδί που δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, εξαιρετικό φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου, ίνδαλμα του, είδωλό του», είπε.

Πηγή: skai.gr

