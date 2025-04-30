Ζεφύρι: Συνελήφθη 44χρονος δραπέτης φυλακών

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς στο Ζεφύρι ένα 44χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ εις βάρος του εκκρεμούσαν και δύο καταδικαστικές αποφάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής εντόπισαν τον 44χρονο στην περιοχή του Ζεφυρίου και τον κάλεσαν για έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος, στις 2 Φεβρουαρίου του 2025 είχε αποδράσει από νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο είχε μεταχθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου ήταν έγκλειστος, εκτίοντας ποινή κάθειρξης. Επιπρόσθετα σε βάρος του εκκρεμούσαν και δύο καταδικαστικές αποφάσεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κλοπή με συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών και χρηματικό πρόστιμο 13.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

