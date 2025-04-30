Ισπανία: Γονείς είχαν σε απομόνωση τα παιδιά τους για τουλάχιστον τρία χρόνια

Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα ένα ζευγάρι Γερμανών που ζούσαν αποκομμένοι από τον κόσμο και κρατούσαν σε απομόνωση τα παιδιά τους εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια στο Οβιέδο, στη βορειοδυτική Ισπανία.

Τα παιδιά, ένα 10χρονο και τα δίδυμα αδέλφια του, οκτώ ετών, δεν φοιτούσαν στο σχολείο, ήταν «παραμελημένα» και ζούσαν «μέσα στις ακαθαρσίες» σε αυτό που τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν «το σπίτι του τρόμου».

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για την κατάσταση από έναν γείτονα της οικογένειας, στις 14 Απριλίου.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι εκεί δεν κατοικούσε μόνο ένας άνδρας, όπως ήταν δηλωμένο στο ληξιαρχείο: αυτό μαρτυρούσαν εξάλλου και τα «πολλά ψώνια» που παραδίδονταν στην εξωτερική είσοδο.

Σύμφωνα με τους γείτονες, κανείς δεν έβγαινε ποτέ από αυτό το σπίτι, που είχε νοικιαστεί τον Οκτώβριο του 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Οι γονείς, ένας Γερμανός και μια Γερμανοαμερικανίδα, είχαν συγκεντρώσει μεγάλη ποσότητα φαρμάκων, ανέφερε επίσης η αστυνομία, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για προβλήματα «υγιεινής» και «ανθυγιεινές συνθήκες» διαβίωσης.

«Όλους μας έπληξε το σύνδρομο της Covid-19, το σύνδρομο της μακράς Covid και όλα όσα ακολούθησαν. Μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να μαντέψουμε τι μπορεί να οδήγησε μια οικογένεια να κλειστεί έτσι για τόσο μεγάλο διάστημα. Το γεγονός ότι φορούσαν (χειρουργικές) μάσκες, μπορεί να θεωρηθεί ανέκδοτο… ή και όχι», εξήγησε ο αστυνομικός επιθεωρητής Φρανθίσκο Χαβιέρ Λοθάνο Γκαρθία.

Οι ισπανικές αρχές ευελπιστούν ότι από την έρευνα θα μάθουν «πώς έφτασαν εδώ, ποιο ήταν το κίνητρο για να ζήσουν στην Ισπανία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, όλα τα παιδιά φορούσαν πάνες και τρεις χειρουργικές μάσκες το καθένα στο πρόσωπο. Ο πατέρας της οικογένειας ζήτησε από τους αστυνομικούς να φορέσουν μάσκα πριν μπουν στο σπίτι για την έρευνα.

Στο εσωτερικό, η δυσωδία ήταν απερίγραπτη. Τα πατζούρια ήταν όλα κλειστά. Όταν βγήκαν από το σπίτι, τα παιδιά «άγγιζαν σαν μαγεμένα το χορτάρι, σαν να μην είχαν ξαναβγεί ποτέ στο ύπαιθρο» γράφει η εφημερίδα La Razon.

Τα παιδιά εξετάστηκαν από γιατρό και η φροντίδα τους έχει ανατεθεί σε ένα κέντρο προστασίας της παιδικής ηλικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.