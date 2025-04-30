Τροχαίο έξω από παιδικό σταθμό στην Αγία Βαρβάρα - Δυο αυτοκίνητα καβάλησαν το πεζοδρόμιο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δυο αυτοκίνητα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από παιδικό σταθμό στην Αγία Βαρβάρα.

Από τύχη, εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν παιδιά στο σημείο, καθώς και τα δυο οχήματα -και κυρίως το ένα εξ αυτών- καβάλησαν το πεζοδρόμιο, με συνέπεια να υποστούν σημαντικές φθορές. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κρήτης και Παλαιών Πολεμιστών, με την Τροχαία να αποκλείει το σημείο για περισσότερο από μια ώρα, μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Στο συμβάν κλήθηκε και η Πυροσβεστική, καθώς η αρχική πληροφορία ήταν ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο, όμως τελικά δεν προέβη σε κάποια ενέργεια καθώς και οι δυο οδηγοί του οχήματος είχαν βγει μόνες τους. Στο τροχαίο δεν τραυματίστηκε οδηγός ή επιβάτης, ενώ τα αίτια διερευνώνται, καθώς υπάρχει σήμανση «στοπ» στη διασταύρωση και εκτιμάται ότι μια εκ των δυο οδηγών έκανε παράβαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.